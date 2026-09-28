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Descoperire surprinzătoare în Turnul Sfatului din Sibiu: o capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș

O capsulă a timpului care conține mai multe documente, aparent vechi de peste 100 de ani, a fost descoperită luni în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu, în timpul lucrărilor de reabilitare a monumentului.
Descoperire surprinzătoare în Turnul Sfatului din Sibiu: o capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
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Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Sibiu
Oana Antipa
28 sept. 2026, 17:29, Life-Inedit
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Documentele au fost transportate la laboratorul de restaurare al Muzeului Național Brukenthal, unde urmează să fie desfăcute și analizate de specialiști.

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Descoperirea a fost făcută de echipa constructorului care efectua lucrări în zona acoperișului, a anunțat Primăria Municipiului Sibiu prin intermediul platformei Facebook.

Un cilindru ascuns în acoperișul Turnului Sfatului

Capsula are forma unui cilindru cu diametrul de aproximativ 15 centimetri și o lungime de 30 de centimetri.

În interiorul acesteia se află un mănunchi de documente, însă conținutul exact nu este cunoscut deocamdată. Recipientul și documentele au fost preluate pentru a fi cercetate în condiții controlate.

„Reabilitând Turnul Sfatului, redescoperim pagini din istoria orașului”, a transmis Primăria Sibiu, care a precizat că obiectul a fost găsit chiar în cursul lucrărilor desfășurate luni.

Capsula a fost transportată la laboratorul de restaurare al Muzeului Național Brukenthal. Specialiștii urmează să desfacă documentele și să intervină pentru restaurarea acestora, astfel încât materialele să poată fi ulterior cercetate.

Documentele ar putea avea peste 100 de ani

Primele indicii arată că documentele păstrate în capsulă ar avea o vechime de peste un secol, însă această estimare este preliminară.

„Din câte se pare, la o primă inspecție este vorba de documente mai vechi de 100 de ani, dar mai multe vom afla în curând de la specialiștii Muzeului sibian”, a precizat municipalitatea.

Deocamdată, Primăria nu a comunicat cine a amplasat capsula în Turnul Sfatului, în ce an a fost ascunsă sau ce informații conțin documentele. Aceste detalii ar putea fi stabilite după deschiderea și examinarea materialelor de către specialiști.

Descoperirea a avut loc în contextul lucrărilor de reabilitare desfășurate la Turnul Sfatului, iar analiza documentelor ar putea aduce noi informații despre istoria monumentului și a orașului.

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