Distribuţie de top pentru serialul TV "Among Us". Care sunt vedetele care vor împrumuta voci personajelor?

Adaptarea animată pentru televiziune a popularului joc de deducţie socială "Among Us" se pregăteşte să prezinte o distribuţie de voci impresionante, adăugând profunzime personajelor sale, anunţă Gizmodo.

Actori remarcabili precum Ashley Johnson, Yvette Nicole Brown (Community), Randall Park (The Office) şi Elijah Wood (The Lord of the Rings) îşi împrumută vocile pentru a da viaţă colegilor de echipaj. Fiecare actor este asignat unei culori specifice care reprezintă personajul său, cu Park în rolul lui Red (Roşu), Johnson în Purple (Violet), Brown pentru Orange (Portocaliu) şi Wood în rolul lui Green (Verde). Detaliile despre vocile celorlalţi membri ai echipajului rămân necunoscute pentru moment.

Emisiunea va păstra premisa de bază a jocului, cu colegii de echipaj efectuând sarcini pe o navă spaţială în timp ce sunt vizaţi de un impostor metamorfozat. Fiecare personaj are un rol unic: Red (Roşu) acţionează ca şi căpitan al navei, Purple (Violet) este şeful de securitate cu probleme de încredere, Orange (Portocaliu) îl înfăţişează pe corporatistul lipsit de coloană vertebrală în departamentul de resurse umane, iar Green (Verde) este portretizat ca stagiarul neplătit. Dinamica dintre personaje promite să adauge intrigă seriei, cu posibile întorsături, dată fiind pasiunea lui Wood pentru interpretarea personajelor excentrice.

În timp ce producţia "Among Us" este încă în desfăşurare, reţeaua sau platforma de streaming unde va fi difuzată nu a fost încă stabilită de către CBS Studios. Pe măsură ce trendul adaptărilor de jocuri video continuă să câştige teren, anticiparea pentru lansarea serialului creşte. Dacă va reuşi să rezoneze cu publicul rămâne de văzut, însă puterea starurilor din spatele distribuţiei vocale sugerează că ar putea fi un succes printre fanii jocului şi iubitorii de animaţie TV deopotrivă.