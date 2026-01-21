„Divorce Rings”: Ce sunt inelele de divorț și cum au devenit un trend de reinventare personală al femeilor

Un inel de divorț este o bijuterie purtată după încheierea unei căsnicii, având adesea o formă similară cu un inel de logodnă, dar cu o semnificație opusă. El are ca scop marcarea sfârșitului unei relații și începutul unei vieți noi.

Conceptul a fost popularizat de celebrități și influenceri, prinzând rădăcini în cultura contemporană ca simbol al independenței. Bijuteriile din marile capitale, precum Annoushka Ducas din Londra, organizează chiar petreceri dedicate inelelor de divorț. Se oferă astfel clientelor sprijin emoțional și un cadru social pentru a marca festiv această tranziție, mai scrie The Guardian.

Promovarea ideii vine în special de la celebrități. Emily Ratajkowski a transformat inelul ei de logodnă într-o pereche de „divorce rings” după separarea de Sebastian Bear-McClard. Practic a ales să transforme diamantele într-o expresie a evoluției personale. Alte exemple sunt Rachel Zoe, care a comandat un inel spectaculos cu diamante după despărțirea de soțul ei, Rodger Berman, și modelul Brooks Nader, care a refolosit diamantele fostului inel de logodnă într-o nouă piesă de 9 carate, ca simbol al următorului capitol al vieții.

Simbolismul și semnificația unui inel de divorț

Potrivit experților în bijuterii, divorțul este privit tot mai mult ca o oportunitate de reinventare, nu ca o pierdere. Un inel de divorț poate simboliza independența și puterea de sine sau stima de sine și grija față de propria persoană. El poate reprezenta de asemenea și un nou început în viață.

Aceste semnificații au devenit importante în cultura contemporană, unde identitatea personală și stilul se întrepătrund.

Trendul reflectă o schimbare socială mai largă: în loc să ascundă simbolurile trecutului, tot mai multe persoane le reutilizează creativ pentru a reprezenta creșterea lor personală, nu doar durerea despărțirii.

Dincolo de bijuterii: o nouă cultură a despărțirii

Inelul este doar o parte a fenomenului. După divorț, multe femei organizează petreceri tematice de divorț, cu torturi și jocuri (de exemplu, “pin the tail on the ex”). Acestea vin ca un ritual social pentru a marca sfârșitul unei etape. Altele își schimbă casa sau stilul de viață în moduri care reflectă identitatea lor personală (estetica #DivorcedMomCore din mediul online este un exemplu). Uneori, chiar își fac tatuaje simbolice după separare, ca expresie permanentă a transformării.

Pentru unele persoane, aceste gesturi sunt pur simbolice. Pentru altele, facilitează procesul de vindecare emoțională și trecerea într-o nouă fază a vieții.

Nu toată lumea primește această tendință cu entuziasm. Unii critici susțin că transformarea unei despărțiri în modă sau bijuterie poate minimaliza traumele reale ale divorțului. Totuși, adepții trendului consideră că un inel de divorț sau o ceremonie festivă nu relativizează suferința, ci o redefinește ca o etapă de putere și autonomie personală.