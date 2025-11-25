Încep campaniile de Crăciun: Un retailer a adus în România o selecție de peste 40 de calendare Advent 

Supermarketul online Sezamo anunță introducerea în sortiment a peste 40 de tipuri de calendare Advent, parte din colecția specială de Crăciun. De la calendarele cu dulciuri premium și selecții rafinate de ciocolată, la variante cu băuturi alcoolice, ceaiuri aromate, cosmetice, dar și calendare Advent decorative ce pot fi personalizate chiar de către clienți, retailerul oferă în acest an una dintre cele mai diverse și creative game de produse de sezon.

Selecția include calendare Advent de la branduri consacrate precum Lindt, Ferrero, Marks & Spencer, Old St. Croix şi Yves Rocher, produse unice importate special. Pe lângă acestea, clienții pot găsi în categoria dedicată sărbătorilor întregul univers al pregătirilor de Crăciun: decorațiuni festive, coșuri cadou, cozonaci și panettone, accesorii pentru ambalat și felicitări, seturi cadou, jocuri și jucării, precum și toate ingredientele necesare pentru sesiuni de copt.

Grupul Rohlik a lansat o campanie revoluționară de Crăciun creată cu inteligență artificială. Campania se numește „Aproape. Nu de data asta.” și transmite un mesaj despre redescoperirea adevăratului sens al Crăciunului: momente, liniște și apropiere reale. Campania este lansată simultan în toate cele cinci piețe în care Grupul Rohlik operează.

O campanie construită complet cu ajutorul AI, realizată intern

„Aproape. Nu de data asta.” a fost creată în întregime intern și alimentată complet de AI de către un singur creator: Veronika Vondrková, Art Manager al Grupului Rohlik. Campania a fost realizată folosind șapte instrumente de inteligență artificială, peste 1.500 de prompturi, peste 3.000 de elemente generate și apoi rafinate manual prin post-producție.

În centrul campaniei se află povestea unei familii care aproape pierde sensul Crăciunului din cauza stresului și a pregătirilor, până când Rohlik îi ajută să petreacă sărbătoarea cu adevărat împreună. Este o reamintire universală că timpul este cel mai prețios cadou pe care îl avem, iar Crăciunul ar trebui trăit, nu gestionat.