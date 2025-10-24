O campanie cehă strânge peste 500.000 de euro pentru rachetă ucraineană capabilă să lovească Moscova

Iniţiativa „Cadou pentru Putin” şi-a depăşit obiectivul de 515.000 euro vineri dimineaţă.

Campania, numită ironic „Cadou pentru Putin”, a reuşit să mobilizeze peste 8.500 de donatori care au contribuit cu sume suficiente pentru achiziţionarea unei rachete de croazieră avansate destinate forţelor armate ucrainene.

Campania, lansată marţi, şi-a atins obiectivul joi şi, până vineri dimineaţă, strânsese peste 535.000 de euro, depăşind ţinta iniţială de 515.000 de euro.

Martin Ondráček, organizatorul campaniei, a declarat pentru site-ul Novinky că viteza cu care donatorii au atins ţinta „a depăşit toate aşteptările noastre”.

„Speram să putem strânge suma într-o săptămână, iar [am reuşit] în 48 de ore. Este un record”, a adăugat Ondráček.

Banii vor fi folosiţi pentru achiziţionarea unei rachete de croazieră FP-5 Flamingo produse în Ucraina, care are caracteristici impresionante.

Are o rază de acţiune de peste 3.000 de kilometri, ceea ce o face capabilă să lovească Moscova, situată la aproximativ 800 de kilometri de Kiev, sau Sankt Petersburg.

Poate atinge viteze de 900 de kilometri pe oră. Este rezistentă la contramăsuri electronice şi dispune de sisteme de ghidare anti-bruiaj.

Site-ul campaniei susţine că „dacă ceva poate influenţa cursul războiului, acestea sunt rachetele de croazieră fabricate în Ucraina”.

Racheta finanţată va purta numele „Dana 1″ în onoarea fizicianului nuclear ceh Dana Drábová, un susţinător ferm al Kievului în lupta sa împotriva invaziei ruse, care a decedat la începutul lunii octombrie 2025.