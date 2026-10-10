„Kitsch” sau „spectaculos”? Dezbatere aprinsă între italieni despre Salina Turda, cel mai vizitat obiectiv din județul Cluj

O influenceriță italiancă, Marianna, a descris pe Instagram Salina Turda drept „cel mai ciudat loc” pe care l-a vizitat vreodată, cu roata panoramică, terenul de minigolf, amfiteatrul și lacul subteran săpate în sare.

Ea le recomandă turiștilor să rezerve cel puțin o jumătate de zi pentru vizită și să ajungă la deschidere, mai ales în weekend, pentru a evita aglomerația.

Postarea a strâns zeci de comentarii, iar mulți italieni au povestit că au fost impresionați, unul dintre ei amintindu-și că a cântat în timp ce vâslea pe lac. Un comentariu cu peste 200 de aprecieri susține însă că locul a fost transformat într-un „kitsch” și recomandă mina de sare Wieliczka, de lângă Cracovia.

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