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„Kitsch” sau „spectaculos”? Dezbatere aprinsă între italieni despre Salina Turda, cel mai vizitat obiectiv din județul Cluj

O influenceriță italiancă a numit Salina Turda „cel mai ciudat loc” pe care l-a vizitat vreodată, iar postarea a aprins o dispută între compatrioții ei: unii o laudă, alții o consideră un „kitsch”.
„Kitsch” sau „spectaculos”? Dezbatere aprinsă între italieni despre Salina Turda, cel mai vizitat obiectiv din județul Cluj
Andreea Tobias
10 oct. 2026, 07:03, Life-Inedit
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O influenceriță italiancă, Marianna, a descris pe Instagram Salina Turda drept „cel mai ciudat loc” pe care l-a vizitat vreodată, cu roata panoramică, terenul de minigolf, amfiteatrul și lacul subteran săpate în sare.

Ea le recomandă turiștilor să rezerve cel puțin o jumătate de zi pentru vizită și să ajungă la deschidere, mai ales în weekend, pentru a evita aglomerația.

Postarea a strâns zeci de comentarii, iar mulți italieni au povestit că au fost impresionați, unul dintre ei amintindu-și că a cântat în timp ce vâslea pe lac. Un comentariu cu peste 200 de aprecieri susține însă că locul a fost transformat într-un „kitsch” și recomandă mina de sare Wieliczka, de lângă Cracovia.

Citește articolul complet pe Mediafax Italia:

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