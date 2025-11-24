Lâna unor ovine gay a trecut testul „woke” la debutul pe scena modei din New York. Colecția se numește „I Wool Survive”

Lâna acestor oi a fost folosită pentru prima dată într-un show de modă la New York, în cadrul unei colecții create pentru a atrage atenția asupra necesității de a salva animalele de la sacrificare, scrie The Telegraph.

Colecția, numită I Wool Survive, a fost lansată de designerul Michael Schmidt după ce a aflat că fermele sacrifică adesea berbecii care refuză să se împerecheze cu femelele.

Designerul din Los Angeles, care a lucrat cu Madonna și Cher, a colaborat cu Rainbow Wool, o organizație non-profit din Germania ce salvează berbecii care nu se împerechează, și cu Grindr, aplicația de dating LGBT, pentru a aduce pe podium ceea ce el a numit o poveste despre drepturile animalelor și drepturile omului.

“El a spus pentru New York Times: Homosexualitatea nu este doar parte din condiția umană, ci și din lumea animală. Acest lucru demontează ideea că a fi gay este o alegere. Este parte din natură.”

Tristan Pineiro, vicepreședinte de brand marketing la Grindr, a declarat că această colecție poate provoca viziunile anti-LGBT.

“El a spus: Nu poți spune că oile au fost corupte de cultura woke.”

El a explicat că piesele colecției, care includ căciuli din lână, salopete, o ținută de marinar și un halat, funcționează ca o metaforă pentru modul în care sunt tratați oamenii gay în lume.

Oamenii de știință au remarcat de mult timp existența berbecilor orientați predominant spre masculi în turme. Un studiu publicat în 2010 a arătat că până la 8 la sută dintre berbeci preferau parteneri de același sex.

Michael Stücke, în vârstă de 52 de ani și co-fondator al Rainbow Wool, a spus că această realitate l-a determinat să înființeze o afacere bazată exclusiv pe lâna berbecilor gay.

“El a spus că a simțit multă presiune crescând într-o fermă din Germania, unde atmosfera era destul de conservatoare și exista așteptarea să preia ferma familiei și să se căsătorească.”

Știind că este gay încă din copilărie, Stücke le-a spus părinților la 24 de ani și a decis apoi să își deschidă propria fermă de oi. Dintre cele 500 de animale pe care le are acum, 35 sunt berbeci salvați care nu se împerechează.

Împreună cu partenerul său de afaceri, a lansat apoi o companie care folosește lâna acestor berbeci, iar veniturile sunt direcționate către organizații și proiecte LGBT.

Colecția I Wool Survive a fost prezentată săptămâna aceasta în cadrul unui show de modă din New York și a inclus 37 de piese tricotate, de la polo-uri la pantaloni scurți și halate.

Comentând colecția, Michael Schmidt a spus: “Am vrut cu adevărat să merg până la capăt în tema gay.”