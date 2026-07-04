Legenda lui Ulise atrage și astăzi turiști. Cum arată insula din „Odiseea”

Potrivit The Guardian, drumul jurnalistului a început din Palairos și a continuat prin Insulele Ionice, cu opriri în Kalamos, Meganisi și, în cele din urmă, în Ithaca. Autorul spune că încă de la începutul călătoriei barca a fost înconjurată de un grup de delfini, moment pe care îl descrie drept unul memorabil: „Începutul odiseei noastre este de bun augur”.

Ajuns în Ithaca, jurnalistul a vizitat muzeul din Stavros, unde sunt expuse artefacte descoperite într-o peșteră din apropiere. Printre acestea se află un fragment de ceramică din secolul al II-lea î.Hr. cu inscripția „roagă-te lui Odiseu”, precum și obiecte din bronz pe care localnicii le leagă de tradițiile homerice.

Autorul a ajuns și la situl cunoscut drept „Școala lui Homer”, unde ruinele unei construcții sunt considerate de unii localnici dovezi că aici s-ar fi aflat palatul lui Ulise. Relatarea subliniază că legenda continuă să fie promovată pe insulă și face parte din identitatea locului.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale călătoriei a fost oprirea pe insula Meganisi. Jurnalistul spune că aici a găsit liniște, peșteri marine impresionante și ape limpezi, ideale pentru snorkeling, rezumând experiența astfel: „Aici am găsit liniștea”.

La finalul călătoriei, autorul concluzionează că Ithaca rămâne o destinație unde mitologia și peisajele naturale se împletesc, iar poveștile lui Homer continuă să atragă călători după aproape trei milenii.