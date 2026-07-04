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Legenda lui Ulise atrage și astăzi turiști. Cum arată insula din „Odiseea”

Interesul pentru Ithaca, insula asociată cu eroul mitologic Ulise, este în creștere înaintea lansării noului film „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan. Un bărbat povestește că a pornit într-o călătorie pe mare spre insula grecească pentru a descoperi locurile care au inspirat epopeea lui Homer.
Legenda lui Ulise atrage și astăzi turiști. Cum arată insula din „Odiseea”
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
04 iul. 2026, 16:48, Life-Inedit
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Potrivit The Guardian, drumul jurnalistului a început din Palairos și a continuat prin Insulele Ionice, cu opriri în Kalamos, Meganisi și, în cele din urmă, în Ithaca. Autorul spune că încă de la începutul călătoriei barca a fost înconjurată de un grup de delfini, moment pe care îl descrie drept unul memorabil: „Începutul odiseei noastre este de bun augur”.

Ajuns în Ithaca, jurnalistul a vizitat muzeul din Stavros, unde sunt expuse artefacte descoperite într-o peșteră din apropiere. Printre acestea se află un fragment de ceramică din secolul al II-lea î.Hr. cu inscripția „roagă-te lui Odiseu”, precum și obiecte din bronz pe care localnicii le leagă de tradițiile homerice.

Autorul a ajuns și la situl cunoscut drept „Școala lui Homer”, unde ruinele unei construcții sunt considerate de unii localnici dovezi că aici s-ar fi aflat palatul lui Ulise. Relatarea subliniază că legenda continuă să fie promovată pe insulă și face parte din identitatea locului.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale călătoriei a fost oprirea pe insula Meganisi. Jurnalistul spune că aici a găsit liniște, peșteri marine impresionante și ape limpezi, ideale pentru snorkeling, rezumând experiența astfel: „Aici am găsit liniștea”.

La finalul călătoriei, autorul concluzionează că Ithaca rămâne o destinație unde mitologia și peisajele naturale se împletesc, iar poveștile lui Homer continuă să atragă călători după aproape trei milenii.

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