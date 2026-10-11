„Mari odisee”. Călătoriile pe urmele istoriei și ale legendelor, printre tendințele turistice ale anului 2027

Călătoriile pe trasee istorice, explorarea ruinelor antice și vizitarea locurilor celebre din filme se numără de mult timp printre tendințele turistice ale anului 2027, potrivit unui raport Skyscanner.

Tot mai mulți călători și aventurieri caută experiențe care îi apropie de istorie, de mitologie, de legende, într-o lume aflată într-o continuă schimbare.

Companiile din turism încep să publice previziunile pentru anul următor, iar Skyscanner a lansat raportul său privind tendințele de călătorie pentru 2027.

Analiza combină date din căutările globale cu răspunsurile a peste 28.000 de călători și informații de la platforme precum TikTok, ClassPass, Wise, Universal Music Group for Brands și AllTrails.

Printre tendințele anunțate se numără călătoriile cu tematică istorică, un fenomen care a câștigat teren în acest an, mai ales datorită interesului pentru producția cinematografică „Odiseea” (The Odyssey), adaptarea epopeii lui Homer realizată de Christopher Nolan.

Skyscanner a numit această tendință „Mari odisee” (Grand Odysseys), considerând că popularitatea sa este legată de dorința oamenilor de a evada dintr-o lume agitată.

În 2027, turiștii vor alege trasee de pelerinaj, vor explora ruine celebre și vor descoperi locuri din trecut pentru a-și îmbogăți experiențele din prezent.

Filmele și serialele influențează alegerile turiștilor

Studiul Skyscanner arată că lansările cinematografice pot influența rezervările de călătorie.

Filmele și serialele precum „Odiseea” și „Gladiatorul” au devenit deja surse importante de inspirație pentru cei care vor să viziteze locurile în care se desfășoară poveștile.

Datele TikTok susțin această tendință. Vizualizările videoclipurilor de călătorie inspirate de filme au crescut cu 346% față de anul precedent, în timp ce postările care folosesc hashtag-ul #HeroJourney au înregistrat o creștere de aproximativ 452%.

Potrivit raportului, „Odiseea” a determinat o treime dintre respondenți să planifice o călătorie inspirată de epopee.

Aproape jumătate dintre mileniali, respectiv 43%, au fost inspirați de filme și seriale cu acțiunea plasată în Antichitate, de la „Troia” până la legendele Greciei Antice.

Dintre aceștia, 24% au mers mai departe și au călătorit pe urmele unor povești antice. Procentul crește la 30% în rândul Generației Z.

Cele mai bune trasee istorice de drumeție pentru 2027

Aplicația AllTrails, unul dintre partenerii raportului Skyscanner, a prezentat cinci trasee recomandate pentru cei care vor să descopere istoria la pas în 2027.

Pe primul loc se află traseul circular Cape Drastis, din insula grecească Corfu.

Potrivit tradiției, zona face parte din ținutul mitic al Feaciei, descris de Homer. Aici, Ulise, după naufragiu, și-a povestit călătoria de zece ani spre casă.

Pe locul al doilea se află traseul care leagă punctul de belvedere Horcones de lagunele Horcones și Espejo, în Argentina.

Plecând în această călătorie, drumeții pot admira lacuri glaciare în timp ce merg pe la poalele muntelui Aconcagua, cel mai înalt vârf din America de Sud.

Locul al treilea este ocupat de Zidul Cetății Xi’an din China.

Vizitatorii pot merge de-a lungul zidurilor construite în timpul dinastiei Ming și pot admira porțile vechi, panoramele orașului și vestigiile unei istorii de secole.

Pe locul al patrulea se află Monte Santa Caterina, din Favignana, Italia.

Traseul duce spre cel mai înalt punct al insulei, unde se găsește un castel istoric cu o poveste strâns legată de trecutul locului. Zona este asociată de mult timp cu legenda călătoriei lui Ulise.

Ultimul traseu din clasament este cel spre Peștera Rizes, cunoscută și drept Peștera lui Eumeu, de pe insula grecească Ithaca.

Drumeții traversează plantații de măslini cu vedere spre Marea Ionică înainte de a ajunge la peștera în care, potrivit epopeii, Ulise a căutat refugiu după întoarcerea acasă.

„Este o experiență care te ancorează în realitate să parcurgi un traseu și să realizezi că vezi aceleași vârfuri semețe, păduri străvechi și orizonturi pe care le-au văzut călătorii de acum mii de ani”, a declarat Shelby Eagleburger, directorul departamentului de integritate a datelor din cadrul AllTrails.