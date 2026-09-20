Noul „paradis” al pensionarilor în septembrie: Apa e caldă și prețurile mici, dar ce au găsit pe dune i-a revoltat

Luna septembrie a adus un nou val de vizitatori pe litoralul din Toscana. Pensionarii italieni, turiștii străini din Germania și Olanda au înlocuit familiile cu copii.

Apa e limpede, iar vremea neobișnuit de caldă. Unii vizitatori însă, precum o pensionară din Toscana, trag un semnal de alarmă privind lipsa de respect a oamenilor. Aceștia lasă gunoaie și mizerie pe dune și nisip.

Conform salvamarilor din Calambrone, străinii profită de costurile reduse ale vacanțelor de toamnă, combinând plaja de dimineață cu vizitarea unor orașe de artă precum Pisa, Lucca, Livorno și Florența.

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