„Nu uită nimic”. Adolescentul de 15 ani care i-a uimit pe cercetători și a intrat în istorie

Hipermnezia sau hipermemoria autobiografică permite memorarea cu precizie absolută a datei fiecărui eveniment din viață. Odată cu acest caz, adolescentul italian a intrat în istorie, fiind cel mai tânăr om la care această capacitate a fost confirmată științific.

Cazul băiatului sicilian este primul documentat obiectiv la o vârstă atât de fragedă, conform Il Fatto Quotidiano.

Cercetătorii Valerio Santangelo de la Universitatea din Perugia și Patrizia Campolongo de la La Sapienza Roma au publicat studiul în revista științifică internațională Cortex.

Cum a fost descoperit talentul său extraordinar

Mama băiatului a fost cea care a sesizat prima capacitățile sale neobișnuite de memorare. Ea l-a semnalat cercetătorilor, care l-au testat când avea 13 ani.

„Este cel mai tânăr individ din lume la care s-a identificat hipermnezia”, a declarat Santangelo pentru ANSA.

„Este primul caz documentat în istorie, la această categorie de vârstă”, a adăugat cercetătorul.

Testele au arătat că băiatul își amintește cu exactitate trei categorii de amintiri autobiografice. Prima categorie include evenimente publice legate de interesele sale personale. A doua vizează episoade din viața școlară. A treia cuprinde detalii despre vacanțe și călătorii, verificate prin fotografii.

Experții au confirmat atât datele exacte, cât și detaliile fiecărei amintiri.