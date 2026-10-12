O corabie de 40 de metri, în interiorul unui mall uriaș. Muzeul spectaculos din Filipine care îi poartă pe vizitatori cu 400 de ani în trecut

Atracția se află în Manila, capitala Filipinelor, în cadrul complexului Mall of Asia, unul dintre cele mai mari centre comerciale și de divertisment din țară, transmite CNN.

Noul Museo del Galeón oferă o experiență diferită de cea a unui muzeu tradițional. Vizitatorii pot explora o corabie istorică recreată la dimensiuni reale, într-un spațiu care reproduce atmosfera călătoriilor maritime de acum patru secole. Muzeul prezintă și povestea unei țări ai cărei marinari reprezintă astăzi o parte importantă a forței de muncă din transportul maritim mondial.

O corabie de aproape 40 de metri, construită în interiorul unui centru comercial

Piesa centrală a muzeului este replica galionului Espíritu Santo, o navă care a traversat Oceanul Pacific între 1603 și 1618. Corabia recreată are o lungime de peste 130 de picioare, aproximativ 40 de metri, și o înălțime de aproape 30 de metri.

Construcția impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin modul în care este prezentată. Deasupra navei, un sistem de ecrane LED recreează cerul înstelat pe care marinarii îl urmăreau în timpul traversărilor oceanice. Vasul original a efectuat zece călătorii pe ruta dintre Manila și Acapulco, oraș situat pe coasta pacifică a Mexicului.

La bord se aflau aproximativ 200 de membri ai echipajului, care petreceau perioade îndelungate pe mare, folosind stelele, Soarele și instrumente rudimentare pentru orientare. Replica expusă în muzeu este realizată din fibră de sticlă. Aceasta a fost construită în provincia Pampanga, apoi demontată, transportată la Manila și reasamblată în interiorul complexului.

Cum arăta comerțul mondial înainte de apariția navelor moderne

Galioanele care traversau Pacificul au avut un rol esențial în dezvoltarea schimburilor comerciale dintre continente. Din Asia erau transportate porțelanuri, mătase și mirodenii, care ajungeau în portul Acapulco. În schimb, comercianții aduceau argint provenit din America.

Mărfurile asiatice erau transportate ulterior pe uscat, cu ajutorul catârilor, până pe coasta atlantică a Mexicului. De acolo, alte nave le duceau către piețele europene. Muzeul descrie această rețea drept una dintre primele forme de comerț global din istorie.

Potrivit datelor prezentate în expoziție, 181 de nave au realizat 798 de călătorii pe aceste rute de-a lungul a aproximativ 250 de ani. Traversările erau extrem de periculoase. În unele expediții, până la jumătate dintre membrii echipajelor nu supraviețuiau călătoriei.

Un singur galion putea necesita lemnul provenit din 2.000 de copaci

Construcția navelor reprezenta o operațiune uriașă pentru perioada respectivă. Galionul original Espíritu Santo a fost construit în Cavite, la sud de Manila, folosind esențe de lemn disponibile pe insula Luzon, inclusiv tec și alte specii tropicale.

Potrivit cercetărilor istorice prezentate de CNN, pentru construirea unui singur galion puteau fi necesari aproximativ 2.000 de copaci. Șantierele navale foloseau în principal forță de muncă filipineză, dar angajau și meșteșugari specializați din China, Japonia și alte regiuni asiatice. Muzeul recreează și activitatea acestor șantiere, de la pregătirea materialelor până la lansarea corăbiilor.

Marinarii filipinezi reprezintă până la 30% din echipajele navelor la nivel mondial

Dincolo de istoria galioanelor, muzeul pune în lumină rolul Filipinelor în transportul maritim contemporan. Potrivit cifrelor citate de CNN, marinarii filipinezi reprezintă aproximativ 25–30% din membrii echipajelor navelor la nivel mondial, de la petroliere și vrachiere până la nave de croazieră.

Între 400.000 și 500.000 de filipinezi lucrează în prezent în marina comercială, conform estimărilor organizațiilor internaționale și din domeniul muncii maritime menționate de CNN.

Această tradiție are rădăcini vechi de câteva secole. În perioada galioanelor, aproximativ două treimi dintre membrii echipajelor erau filipinezi sau proveneau din alte regiuni ale Asiei de Sud-Est, în timp ce ofițerii erau, de regulă, spanioli.

Un muzeu în care vizitatorii pot descoperi inclusiv mirosurile comerțului de acum 400 de ani

Experiența oferită de Museo del Galeón nu se limitează la observarea corabiei. Vizitatorii pot folosi ecrane interactive pentru a înțelege cum navigau marinarii înaintea apariției instrumentelor moderne de localizare. Expoziția include și instalații care stimulează simțul mirosului. Șase recipiente permit identificarea aromelor unor mirodenii transportate cândva pe rutele comerciale asiatice. Pe puntea galionului, proiecțiile și ecranele LED recreează atmosfera unei nopți petrecute în largul Pacificului.