O țară a interzis utilizarea smartphone-urilor de către funcționarii guvernamentali

Țara care a interzis utilizarea smartphone-urilor este Afganistan. Potrivit NEXTA, măsura a fost anunțată de liderul regimului taliban, Haibatullah Ahundzada.

Acesta a interzis funcționarilor publici și membrilor unor organizații să folosească telefoane inteligente.

Cei care vor încălca regula, pot fi trași la răspundere, inclusiv în instanțele militare. Dispoziția a fost trimisă structurilor de securitate și judiciare.

Măsura are un substrat religios. Anterior, talibanii le-au interzis elevilor să aducă smartphone-uri la școală și în instituțiile educaționale religioase.