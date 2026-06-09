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O țară a interzis utilizarea smartphone-urilor de către funcționarii guvernamentali

O țară a interzis utilizarea smartphone-urilor de către funcționarii guvernamentali, inclusiv de către membrii structurilor de securitate. Cei care nu respectă regulă pot fi pedepsiți în instanță.
O țară a interzis utilizarea smartphone-urilor de către funcționarii guvernamentali
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Petru Mazilu
09 iun. 2026, 10:55, Știri externe
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Țara care a interzis utilizarea smartphone-urilor este Afganistan. Potrivit NEXTA, măsura a fost anunțată de liderul regimului taliban, Haibatullah Ahundzada.

Acesta a interzis funcționarilor publici și membrilor unor organizații să folosească telefoane inteligente.

Cei care vor încălca regula, pot fi trași la răspundere, inclusiv în instanțele militare. Dispoziția a fost trimisă structurilor de securitate și judiciare.

Măsura are un substrat religios. Anterior, talibanii le-au interzis elevilor să aducă smartphone-uri la școală și în instituțiile educaționale religioase.

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