Oamenii de știință descoperă o legătură surprinzătoare între pisici și fericire în 93 de țări

Cercetătorii au analizat date publice din 93 de țări, potrivit Science Alert. Studiul, apărut în PLOS One, a comparat scorurile de fericire cu numărul de pisici și cu bogăția fiecărei țări.

Echipa a urmărit și ratele de infectare cu Toxoplasma gondii. Parazitul afectează până la o persoană din trei, iar felinele sunt gazda lui principală. De obicei este inofensiv, dar a fost asociat cu anxietatea, depresia și schizofrenia.

„Ceea ce am constatat este că țările cu un număr mai mare de pisici au raportat, în general, niveluri mai ridicate de fericire, în timp ce țările cu o expunere mai mare la Toxoplasma gondii au raportat, în general, niveluri mai scăzute de fericire”, spun autorii.

Pisicile și fericirea: cea mai mare surpriză a venit din altă parte

Țările cu mai multe feline aveau, de regulă, o expunere mai mică la parazit. Asocierea a mers în sens opus celui așteptat.

O explicație posibilă ține de bogăție. În țările mai prospere, oamenii ar fi mai înclinați să aibă pisici și ar avea acces mai bun la veterinar. Pisicile de acolo stau mai des în casă și mănâncă hrană comercială.

„Acest lucru contrazice presupunerea simplistă conform căreia deținerea unui număr mai mare de pisici înseamnă în mod necesar o expunere mai mare la paraziți”, a explicat biologul Javier I. Borráz-León. El lucrează la Institutul Național de Psihiatrie Ramón de la Fuente Muñiz din Mexic.

Autorii avertizează că rezultatele nu dovedesc o relație de cauzalitate

Este vorba de asocieri la nivelul țărilor, nu de date despre oameni luați individual. Unele țări ar fi putut influența disproporționat rezultatele. China, de exemplu, are un scor de fericire ridicat, deși numărul de pisici este mai mic.

Studiile viitoare ar putea urmări direct proprietarii de pisici și persoanele fără pisici. Astfel s-ar putea vedea cum evoluează legătura dintre pisici și fericire în timp.