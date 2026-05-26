Prima bufniță din lume care a primit un transplant de pene a zburat din nou spre libertate

O premieră mondială fără intenție: o bufniță a beneficiat de un transplant de pene silențioase, după ce pasărea fusese găsită blocată într-o betonieră, acoperită de beton.
Un ONG, „Best Friends Animal Society”, s-a ocupat de reabilitarea păsării care, după ce a fost scoasă din betonul întărit în jurul ei, și-a pierdut penele, devenind, astfel, incapabilă să zboare – o reală condamnare la moarte pentru un prădător redutabil.
Echipa de la Wild Friends a îndepărtat betonul cu greu, iar apoi, timp de câteva luni, a așteptat să năpârlească în mod natural, așa cum fac păsările primăvara, însă asta nu s-a întâmplat chiar conform previziunilor.
Ce a urmat a fost cu adevărat excepțional: echipa a urmat un curs de intruire despre o procedură pe care nu o mai folosise nimeni până atunci: îmbinarea cu pene, care necesită utilizarea de pene donatoare și adeziv pentru a înlocui penele naturale ale prădătorului.
Problema donatorului a fost rezolvată printr-o donație a unui grup de salvare a faunei sălbatice din nordul statului Utah, unde murise o bufniță cu corniș – specia „pacientei” Wild Friends.
Pentru a se pregăti pentru operație, supraveghetorul Bart Richwalski a urmărit modelele penelor bufniței.
„Ne uitam la penele lui la fiecare câteva săptămâni ca să știm care dintre ele trebuiau curățate, tăind în avans tijele deteriorate.”
Pe 1 mai, medicul veterinar Kelsey Paras s-a alăturat celor trei membri ai echipei Wild Friends pentru procedura care a durat 90 de minute.
Penele primite de la donatoare au fost așezate astfel încît să reproducă fiecare aripă, iar echipa să poată alinia în mod natural penajul păsării, să o taie la lungimea necesară și să o lipească, totul – în timp ce pasărea era anesteziată.
„Primele câteva pene au fost extrem de stresante, dar pe măsură ce lucram, am început să ne simțim tot mai confortabil și totul a mers fără probleme”, a spus Richwalski.
Asta nu înseamnă că penele transplantate vor încloui permanent penajul natural al bufniței. Noile pene vor ieși natural, în timpul viitoarelor năpârliri.
Echipa de la Wild Friends a avut grijă ca penele transplantate să fie silențioase în timpul zborului – un detaliu imperios necesar prădătorul de elită, care a fost eliberat după șase luni de îngrijire.
Înainte de a o elibera, Richwalski a măsurat, chiar, sunetul bătăilor aripilor bufniței cu un cititor de decibeli și a decis că penele sunt suficient de silențioase încât să-i asigure bufniței vânători eficiente.
„Nu știam ce-mi bătea inima până nu l-am văzut plecând. Eram complet uluită, știind că după atâta timp, era sănătos și din nou în sălbăticie. A fost un sentiment atât de plăcut!”, a spus Richwalski.