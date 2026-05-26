Prima bufniță din lume care a primit un transplant de pene a zburat din nou spre libertate

O bufniță găsită îngropată în beton a devenit, fără voia nimănui, protagonista unei premiere mondiale în medicina veterinară: transplantul de pene silențioase - o procedură pe care niciun specialist nu o mai încercase vreodată.
goodnewsnetwork.org
Luiza Moldovan
26 mai 2026, 08:10, Știri externe
O premieră mondială fără intenție: o bufniță a beneficiat de un transplant de pene silențioase, după ce pasărea fusese găsită blocată într-o betonieră, acoperită de beton.

Un ONG, „Best Friends Animal Society”, s-a ocupat de reabilitarea păsării care, după ce a fost scoasă din betonul întărit în jurul ei, și-a pierdut penele, devenind, astfel, incapabilă să zboare – o reală condamnare la moarte pentru un prădător redutabil.

Prinsă în betonul întărit, nu a fost ușor să fie scoasă de acolo

Echipa de la Wild Friends a îndepărtat betonul cu greu, iar apoi, timp de câteva luni, a așteptat să năpârlească în mod natural, așa cum fac păsările primăvara, însă asta nu s-a întâmplat chiar conform previziunilor.

Ce a urmat a fost cu adevărat excepțional: echipa a urmat un curs de intruire despre o procedură pe care nu o mai folosise nimeni până atunci: îmbinarea cu pene, care necesită utilizarea de pene donatoare și adeziv pentru a înlocui penele naturale ale prădătorului.

A fost găsit un donator de pene

Problema donatorului a fost rezolvată printr-o donație a unui grup de salvare a faunei sălbatice din nordul statului Utah, unde murise o bufniță cu corniș – specia „pacientei” Wild Friends.

Pentru a se pregăti pentru operație, supraveghetorul Bart Richwalski a urmărit modelele penelor bufniței.

„Ne uitam la penele lui la fiecare câteva săptămâni ca să știm care dintre ele trebuiau curățate, tăind în avans tijele deteriorate.”

Transplantul

Pe 1 mai, medicul veterinar Kelsey Paras s-a alăturat celor trei membri ai echipei Wild Friends pentru procedura care a durat 90 de minute.

Penele primite de la donatoare au fost așezate astfel încît să reproducă fiecare aripă, iar echipa să poată alinia în mod natural penajul păsării, să o taie la lungimea necesară și să o lipească, totul – în timp ce pasărea era anesteziată.

„Primele câteva pene au fost extrem de stresante, dar pe măsură ce lucram, am început să ne simțim tot mai confortabil și totul a mers fără probleme”, a spus Richwalski.

Penele sunt silențioase

Asta nu înseamnă că penele transplantate vor încloui permanent penajul natural al bufniței. Noile pene vor ieși natural, în timpul viitoarelor năpârliri.

Echipa de la Wild Friends a avut grijă ca penele transplantate să fie silențioase în timpul zborului – un detaliu imperios necesar prădătorul de elită, care a fost eliberat după șase luni de îngrijire.

Înainte de a o elibera, Richwalski a măsurat, chiar, sunetul bătăilor aripilor bufniței cu un cititor de decibeli și a decis că penele sunt suficient de silențioase încât să-i asigure bufniței vânători eficiente.

„Nu știam ce-mi bătea inima până nu l-am văzut plecând. Eram complet uluită, știind că după atâta timp, era sănătos și din nou în sălbăticie. A fost un sentiment atât de plăcut!”, a spus Richwalski.

