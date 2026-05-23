Problemă fără rezolvare. Oamenii de știință, îngrijorați de creșterea accelerată a nivelului mării

Creșterea nivelului mării se accelerează, iar oamenii de știință știu acum exact de ce

Pe măsură ce temperaturile globale cresc, oceanele se dilată sub efectul căldurii. Topirea ghețarilor și a calotelor glaciare adaugă și mai multă apă în mări, potrivit ScienceDaily.

Cercetătorii spun că acest proces este extrem de greu de oprit și va continua mult timp de acum înainte.

Creșterea nivelului mării se accelerează

Conform noului studiu, nivelul global al mării a crescut cu o rată medie de 2,06 milimetri pe an începând cu 1960. Însă ritmul a crescut dramatic în ultimele decenii, ajungând la 3,94 milimetri pe an între 2005 și 2023.

Cercetătorii au descoperit că încălzirea oceanelor este principalul factor, fiind responsabilă pentru 43% din creștere. Pe măsură ce apa mării se încălzește, se dilată și ocupă mai mult spațiu, determinând creșterea nivelului mării în întreaga lume.

Topirea gheții a devenit, de asemenea, un factor din ce în ce mai important. Ghețarii montani reprezintă 27% din creșterea nivelului mării din 1960, în timp ce calota glaciară a Groenlandei contribuie cu 15%. Cea a Antarcticii adaugă încă 12%. Modificările în stocarea apei pe uscat reprezintă restul de 3%.

Oamenii de știință avertizează că aceste tendințe vor continua probabil timp de decenii.

Timp de ani de zile, cercetătorii s-au confruntat cu o neconcordanță frustrantă între creșterea observată a nivelului mării și estimările combinate ale cauzelor sale cunoscute. Măsurătorile efectuate de sateliți și de mareografele de coastă nu se aliniau pe deplin cu calculele bazate pe încălzirea oceanelor și topirea gheții.

Creșterea nivelului mării va continua timp de secole

Cercetătorii afirmă că aceste descoperiri confirmă o realitate îngrijorătoare legată de schimbările climatice. Chiar dacă emisiile de gaze cu efect de seră se vor stabiliza în cele din urmă, creșterea nivelului mării nu se va opri în curând.

Oceanele absorb căldura lent și continuă să se încălzească la adâncime, sub suprafață, pe perioade lungi de timp.

În același timp, calotele de gheață și ghețarii masivi continuă să se topească mult timp după ce temperaturile cresc.

Din cauza acestei enorme inerții planetare, oamenii de știință se așteaptă ca nivelul mării să continue să crească timp de multe secole.