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S-a răzbunat pe fostul iubit: a dat căldura la maxim și i-a lăsat factura

O femeie din Marea Britanie a povestit cum s-a răzbunat pe fostul iubit după despărțire: încălzirea la maxim și mânerele dulapurilor luate cu ea.
S-a răzbunat pe fostul iubit: a dat căldura la maxim și i-a lăsat factura
Andreea Tobias
30 sept. 2026, 12:04, Life-Inedit
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O femeie din Marea Britanie a povestit cum s-a răzbunat pe fostul iubit după ce acesta a părăsit-o. Kerry Adams recunoaște că gestul a fost „meschin”, dar spune că a ajutat-o să se vindece.

Lumea lui Kerry s-a prăbușit când partenerul ei de lungă durată a pus capăt relației, relatează Mirror. Cei doi au încercat inițial să rămână în relații bune, până când bărbatul își găsea o nouă locuință.

Totul s-a schimbat când acesta ar fi început să se întâlnească cu altcineva.

28 de grade în casă, zi și noapte

Prima răzbunare a venit prin caloriferele casei. Kerry a lăsat încălzirea pornită non-stop, la 28 de grade Celsius, știind că nu va plăti ea următoarea factură. Femeia a spus că în casă era ca în Ibiza, dar că a meritat.

Altă dată, fostul iubit a rugat-o să-i pună lenjeria murdară la spălat. În schimb, ea i-a aruncat la gunoi boxerii.

Mânerele dulapurilor, luate la plecare

Cea mai meschină răzbunare a venit în ultima lună petrecută împreună. Cei doi conveniseră ca ea să ia tot ce plătise. Așa că femeia a scos toate mânerele de la dulapurile din bucătărie.

Bărbatul i-a cerut să i le vândă înapoi. Kerry i-a răspuns că i-a spus să ia tot ce a plătit, iar mânerele le cumpărase ea.

Femeia recunoaște că a acționat din impuls, pentru că era supărată. Acum situația i se pare amuzantă, deși atunci nu i s-a părut deloc.

„Meschin, dar terapeutic”

Relația s-a încheiat la începutul acestui an, iar câteva luni mai târziu Kerry a povestit totul pe Instagram. Mulți urmăritori și-au mărturisit propriile răzbunări.

O femeie a povestit că o prietenă i-a luat fostului borcanul cu zahăr, ca să nu-și poată bea ceaiul dimineața.

Kerry spune acum că despărțirea a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat. A avut cea mai frumoasă vară de multă vreme și și-a făcut prieteni noi.

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