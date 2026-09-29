Descoperirea care rescrie istoria. Două insule celebre ar fi fost legate printr-o fâșie de uscat

Descoperirea spectaculoasă a fost făcută de o expediție de cercetători din Italia și Malta. În prezent, peste 90 de kilometri separă Sicilia de Malta, distanță care poate fi parcursă doar pe mare sau pe calea aerului.

În trecut, însă, se pare că teritoriile erau legate de o porțiune de uscat, așa cum arată unele dovezi de pe fundul Strâmtorii Siciliei.

Marea întrebare este dacă oamenii au traversat limba de pământ. Până acum nu există dovezi arheologice care să confirme că oamenii au traversat acest teritoriu.

Conform dovezilor existente, oamenii au ajuns în Malta în urmă cu aproape 9.000 de ani, la mult timp după dispariția fâșiei de pământ.

De aceea, orice dovadă privind traversarea fâșiei ar rescrie istoria locuitorilor Mării Mediterane. Continuarea pe Mediafax Italia.