Sute de cutremure, descoperite cu ajutorul IA într-un loc neașteptat din Antarctica

Sute de cutremure au fost descoperite sub calota glaciară a Antarcticii de Est cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), potrivit Live Science. Multă vreme s-a crezut că Antarctica este calmă din punct de vedere seismic, dar noile tehnologii au făcut posibilă detectarea unor cutremure sub gheață.

În plus, unele cutremure au fost descoperite într-un loc neașteptat, în mijlocul unei plăci tectonice.

Sute de cutremure necunoscute

Descoperirile au fost publicate în revista Science. Oamenii de știință au analizat cu ajutorul IA datele seismice preluate de la 49 de stații seismice în ultimele două decenii.

Datele au dezvăluit peste 500 de cutremure nerecunoscute anterior, produse la adâncime cuprinsă între 100 până la 150 de kilometri sub ghețarul David. Acesta se întinde pe aproape 1.100 de kilometri și leagă Antarctica de Est și Antarctica de Vest.

Cutremurele cu o adâncime de peste 80 km se numesc seisme de adâncime intermediară și se produc doar la limitele plăcilor tectonice. De aceea, cercetătorii au fost surprinși să afle că mai multe cutremure s-au produs în mijlocul plăcii tectonice.

Cutremure mici care nu pun în pericol Antarctica

De asemenea, rezultatele au arătat că Antarctica este mai dinamică decât se credea anterior. Antarctica a fost considerată ca fiind lipsită de cutremure însă acum cercetătorii știu că lipsa seismelor se explică prin lipsa instrumentelor de monitorizare.

Cutremurele detectate au magnitudini cuprinse între 1,6 și 3,5. Experții au stabilit că nu sunt suficient de puternice pentru a amenința calotele glaciare suprapuse sau ecosistemul antarctic.