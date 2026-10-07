Topul destinațiilor „Cenușăreasa”. Locul din România care a cucerit presa britanică

„Destinațiile Cenușăreasa” sunt locuri rămase mult timp în umbra vecinilor mai celebri, potrivit The Sun.

Ele ar urma să atragă tot mai mulți turiști, arată un studiu.

Regiunea românească este strâns legată de vampiri, iar mulți ar crede că merită vizitată doar în preajma Halloweenului. Dincolo de miturile despre Dracula, Transilvania are însă multă cultură și istorie de descoperit, scrie publicația.

Traseele de drumeție fac din zonă un paradis pentru iubitorii de munte. Pasionații de animale sunt sfătuiți să fie atenți la urșii bruni, foarte numeroși în această parte a României.

Operatorul care a făcut studiul propune un circuit de opt zile prin Transilvania și București. Turiștii vizitează sate cu piețe medievale și turnuri cu ceas, dar și Castelul Bran.

Britanicii îl prezintă drept sursa de inspirație pentru castelul gotic din cărțile despre Dracula.

Pachetul costă de la 1.749 de lire sterline de persoană, în cameră dublă. Prețul include zborurile, transferurile, hoteluri de patru stele, micul dejun, două prânzuri, două cine și 12 experiențe.

Pe listă apare și Sri Lanka, preferată tot mai des Thailandei.

Slovenia este propusă ca alternativă mai ieftină la Elveția și Austria. Urmează Uzbekistanul, cu arhitectura sa de pe Drumul Mătăsii, și Coreea de Sud.

Interesul pentru Asia este în creștere. Rezervările pentru Coreea de Sud au crescut cu 167% față de anul trecut, iar cele pentru Uzbekistan cu 42%.