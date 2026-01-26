Umbrela zburătoare care te urmărește singură: Un an de muncă pentru invenție

Ceea ce părea o glumă dintr-un film SF zboară acum în realitate. Inventatorul canalului I Build Stuff a petrecut aproape 365 de zile dezvoltând umbrela zburătoare hands-free.

Obiectivul era simplu, dar ambițios: o umbrelă care rămâne deasupra utilizatorului fără control manual.

Flying Umbrella 1.0 se baza în mare măsură pe intervenția umană. Era nevoie de interacțiune constantă și corecții manuale pentru a rămâne în poziție.

În practică, era nesigură și dificil de utilizat. Inventatorul și-a dat seama rapid că autonomia adevărată era esențială.

Senzor de adâncime: Urmărire inteligentă

Îmbunătățirea versiunii 2.0 este modul în care urmărește utilizatorul.

Camera cu timp de zbor montată sub umbrelă. Emite lumină și măsoară cât timp durează până se întoarce după ce se reflectă de obiecte.

Analizând schimbarea de fază a luminii returnate, sistemul creează o hartă 3D detaliată a împrejurimilor.

Raspberry Pi controlează totul în timp real

Toate datele de adâncime sunt procesate în timp real de un Raspberry Pi. Micuțul computer calculează poziția exactă a persoanei de dedesubt.

Trimite instrucțiuni controlerului de zbor. Controlerul ajustează elicele, astfel încât umbrela să rămână direct deasupra utilizatorului pe măsură ce se mișcă.

Rezultatul: urmărire lină și receptivă pe distanțe scurte.

Design portabil: Încape în rucsac

Portabilitatea a fost o provocare majoră. Brațele dronei sunt fabricate din nailon rezistent din fibră de carbon.

Se pot plia spre interior. Întreaga umbrelă-dronă încape într-un rucsac mic.

Când este desfăcută, brațele se blochează ferm în poziție pentru rezistență și stabilitate în timpul zborului.

Rezolvarea problemei de echilibru

Umbrelele tradiționale atașează cupola la un hub central. Face dificilă echilibrarea unei versiuni zburătoare.

Testele inițiale au fost efectuate cu un cadru separat pentru dronă, echipat cu GPS. A ajutat la reglarea cablajului motorului, reducerea vibrațiilor și ajustarea setărilor PID.

Obstacole tehnice pe parcurs

Procesul de construire a fost departe de a fi lin.

Defecțiuni hardware:

Un Raspberry Pi s-a defectat complet

Conexiunile camerei s-au dovedit nesigure

Reparații repetate necesare

Aceste probleme au cauzat întârzieri, dar au contribuit la perfecționarea designului final.

GPS-ul, abandonat pentru precizie

Urmărirea prin GPS s-a dovedit inexactă pentru mișcările pe distanțe scurte.

Echipa s-a concentrat pe urmărirea bazată pe adâncime. Această abordare oferă precizie mult mai mare în interior și exterior pe distanțe scurte.

Mai potrivită pentru un dispozitiv personal de zbor.

Un colaborator pe nume Henson s-a alăturat proiectului. A ajutat la remedierea părților cheie ale codului de urmărire a capului. După multe nopți târzii, reporniri și compromisuri, inventatorul s-a concentrat pe funcționarea sistemului, nu pe perfecționare.

Flying Umbrella 2.0 a decolat în sfârșit. A demonstrat că chiar și cele mai ciudate idee pot prinde aripi.