Un studiu arată că rețelele de socializare distrug farmecul călătoriilor. Cum poate fi combătut fenomenul

În prezent, este tot mai rar ca un turist să plece într-o vacanță fără să se fi documentat în detaliu despre destinația unde urmează să ajungă. Chiar și fără căutări intenționate, algoritmii rețelelor sociale furnizează constant videoclipuri scurte cu recomandări, trasee și diferite atracții, notează Euronews.

De ce dispare magia explorării

Potrivit sondajului realizat de Hint App pe un eșantion de 10.684 de adulți din Europa, Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia și America Latină, 74% dintre turiști își cercetează atât de amănunțit destinațiile încât, odată ajunși acolo, mai rămân puține lucruri care să îi surprindă.

De asemenea, 64% dintre respondenți au spus că au recunoscut obiective turistice și puncte de belvedere datorită informațiilor pe care le-au văzut anterior pe rețelele sociale.

De asemenea, 68% dintre respondenți au spus că un loc vizitat în premieră le părea deja familiar din cauza consumului uriaș de conținut online.

„Oamenii folosesc informația pentru a reduce incertitudinea înainte de a începe o experiență. Acest lucru poate face călătoria mai ușoară, dar poate face ca primul contact să pară mult mai puțin deosebit”, a explicat Kirill Liakh, directorul aplicației care a realizat sondajul.

Cum poate fi readusă spontaneitatea: Trei alternative la căutările online

Pentru a evita efectul de „spoiler” provocat de internet și algoritmii rețelelor de socializare există câteva metode simple prin care călătorii pot recăpăta emoția explorării autentice.

O opțiune este folosirea ghidurilor turistice tipărite. Spre deosebire de internet și rețele de socializare,prin ghiduri, turiștii primesc contextul istoric și cultural fără a vedea dinainte fiecare detaliu vizual.

O altă metodă este interacțiunea directă cu localnicii. Turiștii pot cere recomandări personalului hotelurilor, angajaților centrelor de informare turistică sau chiar altor călători întâlniți în baruri și hosteluri.

O ultimă recomandare este explorarea destinației fără un traseu stabilit în detaliu. O plimbare fără o rută stabilită poate crea cele mai frumoase amintiri, fie că este vorba despre o cafenea aglomerată de cartier sau un muzeu atipic descoperit din întâmplare.