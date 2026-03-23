Viața ar putea călători în spațiu. Mostre de pe un asteroid au elementele constitutive ale ADN și ARN

În iunie 2019, o navă spațială japoneză numită Hayabusa2 a aterizat pe Ryugu, un asteroid de 900 de metri, aflat la aproximativ 295 de milioane de kilometri de Pământ, potrivit Futurism. Nava a colectat mostre care ulterior au fost transportate pe Pământ.

De atunci, oamenii de știință au studiat cu atenție mostrele extrem de rare încercând să afle cum au evoluat elementele constitutive ale planetelor.

Cele mai recente descoperiri, publicate în revista Nature Astronomy de o echipă de cercetători din Japonia, arată că Ryugu pare să conțină toate ingredientele necesare pentru a produce ADN-ul și ARN-ul care stau la baza vieții pe Pământ.

Concluzia susține teoria conform căreia rocile spațiale rătăcitoare precum Ryugu ar fi putut aduce viața pe Pământ cu miliarde de ani în urmă.

„Detectarea lor în Ryugu susține puternic omniprezența lor în sistemul solar”, a declarat Yasuhiro Oba, coautor și cercetător la Universitatea Hokkaido, pentru New Scientist.

Oba și colegii săi au examinat mostre de suprafață și de subsol aduse de Hayabusa2. Totuși asta „nu înseamnă că viața a existat pe Ryugu”, au subliniat cercetătorii.

Anul trecut, oamenii de știință de la NASA au dezvăluit că mostrele de praf colectate în 2020 de pe un asteroid numit Bennu conțineau și ele elementele constitutive ale vieții.