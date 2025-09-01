Prima pagină » Meteo » ANM: Cod galben de ceață în mai multe județe din Moldova

ANM: Cod galben de ceață în mai multe județe din Moldova

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni dimineață un cod galben de ceață, valabil până la ora 09:30, în mai multe localități din estul și sud-estul țării.
01 sept. 2025

Meteorologii avertizează că se va semnala ceață densă, care va reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m, favorizând condiții periculoase pentru circulația rutieră.

Potrivit meteorologilor, zonele vizate sunt următoarele:

Județul Bacău: Sascut, Corbasca, Orbeni, Urechești, Valea Seacă

Județul Galați: Nicorești, Poiana

Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Ruginești, Pufești

Județul Vaslui: Vaslui, Lipovăț, Roșiești, Muntenii de Jos, Albești, Costești, Oltenești, Pușcași, Tătărăni, Deleni, Crețești