ANM: Cod galben de ceață în mai multe județe din Moldova

Meteorologii avertizează că se va semnala ceață densă, care va reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m, favorizând condiții periculoase pentru circulația rutieră.
Potrivit meteorologilor, zonele vizate sunt următoarele:
Județul Bacău: Sascut, Corbasca, Orbeni, Urechești, Valea Seacă
Județul Galați: Nicorești, Poiana
Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Ruginești, Pufești
Județul Vaslui: Vaslui, Lipovăț, Roșiești, Muntenii de Jos, Albești, Costești, Oltenești, Pușcași, Tătărăni, Deleni, Crețești