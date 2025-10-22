Prima pagină » Meteo » INFOTRAFIC: Ceață densă pe drumurile din Botoșani, Iași și Neamț cu vizibilitate sub 200 metri

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române avertizează că, miercuri dimineață, circulația pe mai multe drumuri din Botoșani, Iași și Neamț se desfășoară în condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC, ceața afectează traficul pe mai multe drumuri din nord-estul României, reducând semnificativ vizibilitatea și crescând riscul de accidente.

„Recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule”, se arată în informarea Centrului INFOTRAFIC.

De asemenea, pietonilor li se recomandă să traverseze doar prin locuri semnalizate și să se asigure că sunt observați de șoferi înainte de a traversa.

În condiții de vizibilitate redusă, se recomandă evitarea utilizării părții carosabile, pentru a preveni accidentele.