Atenție șoferi! Ceaţa densă afectează traficul în mai multe judeţe. Vizibilitate scade sub 50 de metri pe unele drumuri

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, ceaţa afectează circulaţia rutieră pe mai multe artere din judeţele Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Vaslui şi Iaşi. Vizibilitatea în trafic este redusă local sub 200 de metri şi izolat chiar sub 50 de metri.

Pe autostrada A2 Bucureşti – Constanţa, fenomenul este prezent între kilometrii 105 şi 160, unde vizibilitatea scade la 150–200 de metri.

Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să folosească luminile de ceaţă, să evite depăşirile riscante atunci când vizibilitatea este diminuată şi să mărească distanţa de siguranţă între vehicule. În acelaşi timp, pietonii sunt sfătuiţi să traverseze doar prin locurile marcate şi să evite deplasarea pe carosabil în condiţii de vizibilitate redusă.

Autorităţile atrag atenţia că adaptarea vitezei şi a manevrelor la condiţiile de drum reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a accidentelor în perioadele cu ceaţă densă.