Accident aviatic în Vaslui: Pilotul unui avion ultraușor a murit

UPDATE:

Potrivit ISU Vaslui, în avion se afla doar pilotul. Acesta a fost găsit mort.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Pompierii din cadrul ISU Vaslui intervin vineri în zona Băcani după ce a fost semnalat un posibil incident aviatic. Un avion ultraușor nu ar fi reușit să aterizeze din cauza ceții, iar legătura cu pilotul ar fi fost pierdută.

ISU Vaslui anunță că Detașamentul Bârlad intervine în în zona Băcani, la un posibil accident aviatic.

Printr-un apel la 112, o persoană din cadrul unei firme care deține avionul de mici dimensiuni a transmis că avionul ultraușor urma să aterizeze în zona Băcani, dar din cauza ceții nu a putut ateriza, ulterior pierzând legătura cu pilotul.

La fața locului intervin mai multe autospeciale ale ISU Vaslui, o ambulanță cu medic și serviciul de voluntari din Băcani.