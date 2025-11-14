ANM face precizări de ultimă oră privind vortexul polar

În condițiile în care vortexul polar este stabil sau puternic – vânturi puternice care mențin masa rece în jurul Polului Nord, vremea este stabilă și blândă din punct de vedere termic la latitudini temperate.

Un vortex slab se referă la încetinirea semnificativă a vânturilor puternice care mențin masa de aer rece în jurul Polului Nord, condiții în care masa de aer rece migrează spre latitudini temperate, determinând răciri semnificative în anumite zone din emisfera de nord (fie America de Nord sau Europa).

Slăbirea puternică poate avea loc atunci când se produc încălziri semnificative (bruște) în stratosfera polară, eng. Sudden Stratospheric Warming (SSW). O încălzire stratosferică bruscă reprezintă o perturbare semnificativă a vortexului polar stratosferic, care are loc în momentul în care unde atmosferice de scară largă (unde Rossby) sunt împinse în sus spre stratosferă. Acestea transportă energie și căldură către pol, perturbând echilibrul vortexului polar, condiții în care aerul din jurul Polului Nord se încălzește rapid (temperatura la 10 hPa poate crește cu 40…60 de grade în câteva zile), iar vânturile vestice slăbesc sau se inversează. În condițiile unui eveniment major de SSW, vortexul troposferic se fragmentează sau slăbește, aerul arctic coboară spre latitudini medii – iar drept consecință apar valuri puternice de frig

O perspectivă a evoluției vortexului stratosferic pe o perioadă de timp mai lungă (anticipație de până la 45 de zile – 12 noiembrie – 26 decembrie) este oferită de modelul numeric de prognoză ECMWF.

Vortex slăbit

Acestă perspectivă indică un vortex încă stabil, dar care a slăbit în intensitate, în ultima săptămână, cu vânturi moderate din sector vestic în zona circumpolară (o medie în jurul a 20…25 m/s). Astfel, se va înregistra o slăbire evidentă în ultima decadă, în special în jurul datei de 26 noiembrie, când componenta zonală a vânturilor de vest ar putea scădea spre 0 m/s. Acest lucru presupune un început de încălzire stratosferică și o degradare a vortexului stratosferic. Spre finalul lunii noiembrie și la începutul lunii decembrie incertitudinea privind intensitatea vortexului stratosferic este tot mai mare, dar un posibil scenariu ar fi de creștere ușoară în intensitate a vântului zonal în stratosferă și o revenire spre un vortex stabil.

Estimările modelelor numerice globale privind evoluția vortexului polar stratosferic, la momentul de anticipație 26 noiembrie, indică o încălzire stratosferică și implicit o deplasare a vortexului polar stratosferic peste zona de nord a Câmpiei Ruse și Siberia.

În 26 noiembrie modelul global GFS indică o anomalie de temperatură pozitivă de peste 20…30 de grade chiar deasupra zonei arctice și temperaturi mai scăzute decât normal deasupra Siberiei (anomalii negative de 15…20 de grade.

În consecință, în 26 noiembrie, centrul vortexului este centrată deasupra Siberiei (temperaturi de – 75 de grade) și temperaturi mai ridicate deasupra zonei Arctice (temperaturi de -45 de grade).

În aceste condiții, stratosfera se încălzește, dar încă nu este confirmat un eveniment major de încălzire stratosferică (SSW), însă modelele globale de prognoză indică o posibilă tendință spre acest scenariu, în condițiile în care estimarea pentru 26 noiembrie indică o deplasare a centrului vortexului pe Siberia.

Pentru ca un eveniment să fie declarat major SSW, trebuie îndeplinit criteriul oficial (WMO – World Meteorological Organization): vânturile zonale medii la latitudinea de 60°N și altitudinea nivelului de 10 hPa se inversează — adică trec de la vestice (pozitive) la estice (negative).

Chiar dacă stratosfera se încălzeşte şi vortexul slăbeşte, impactul la sol poate fi întârziat cu 1-3 săptămâni sau mai mult şi e posibil să fie atenuat de alţi factori meteorologici și indici climatici. Dacă aceste încălziri stratosferice apar devreme, cum este situația din acest an (în ultima decadă a lunii noiembrie), este mai dificil să se anticipeze exact momentul în care efectele se vor transmite până la suprafaţă.