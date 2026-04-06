ANM: Vremea se răcește în Săptămâna Mare. Cod galben de vânt în peste jumătate de țară. Județele vizate | HARTĂ

Vremea se va răci semnificativ începând de marți. ANM anunță precipitaţii mixte în centrul, estul și sud-estul țării până joi. Meteorologii au emis și trei avertizări Cod Galben de intensificări ale vântului, care vor fi în vigoare luni și marți.
Diana Nunuț
06 apr. 2026, 10:31, Știrile zilei

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei avertizări Cod galben privind intensificări ale vântului, care vor fi în vigoare luni și marți.

Prima avertizare Cod galben intră în vigoare luni, de la ora 12:00 până la ora 21:00.

În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90…100 km/h.

Ulterior, de luni de la ora 21.00 și până marți la ora 10.00 este cod galben de vânt în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…100 km/h.

Al treilea cod galben de vânt intră în vigoare marți, de la ora 10:00, și va fi valabil până la ora 21:00 în aceeași zi.

În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h.

La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.

Vreme rece până joi

ANM a emis și o informare meteo de intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte, la munte ninsoare, în intervalul 6-9 aprilie. În această perioadă, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud estul țării, iar la munte va ninge. De marți, vremea se va răci și se va menține această tendință până la începutul săptămânii viitoare.

