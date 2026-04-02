Avertizare emisă de hidrologi: Cod portocaliu de inundații pentru râuri din cinci județe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, un Cod portocaliu de inundaţii, valabil de vineri, de la ora 9:00, până sâmbătă, la ora 12:00, pentru râuri din cinci județe din țară. De asemenea, este în vigoare și un Cod galben pe râuri din 17 judeţe de joi seara până sâmbătă la miezul nopții.
Diana Nunuț
02 apr. 2026, 14:08, Știrile zilei

Hidrologii au emis, joi, un Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din cinci judeţe din țară. Avertizarea este în vigoare de vineri, 3 aprilie, ora 9:00, până sâmbătă, 4 aprilie, la ora 12:00.

„În intervalul 03.04.2026 ora 09:00 – 04.04.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Dorna Arini – amonte Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Suceava, Harghita şi Neamţ), Moldova – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Fundu Moldovei – amonte S.H. Tupilaţi (judeţele: Suveava şi Neamţ), Miletin (afluent al râului Jijia) – judeţele: Botoşani şi Iaşi”, se arată în informarea INHGA.

Sursa foto: hidro.ro

Totodată, hidrologii au emis și un Cod galben pentru râuri din mai multe județe, care va fi în vigoare de joi seara până sâmbătă la 00:00.

„În intervalul 02.04.2026 ora 18:00 – 04.04.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Motru – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Broşteni (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt – amonte confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Sibiu şi Vâlcea), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Olt şi Dolj), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Buzău și Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Trotuș (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Moldova (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa – bazin amonte Ac. Izvoru Muntelui şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Suceava (judeţul Suceava), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Suceava – amonte confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Suceava, Botosani, Iaşi, Neamţ, Bacău şi Vrancea), Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi)”, anunță hidrologii.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor