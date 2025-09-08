Avertizare hidrologică: Risc de inundații pe râuri din cinci județe din Transilvania. A fost emis Cod galben

Sunt vizate pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza (judeţul Maramureş), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic (judeţele: Bihor şi Cluj), Crișul Repede (judeţele: Cluj și Bihor), Arieș (judeţele: Alba şi Cluj).

În aceste zone, având în vedere situaţia hidrometeorologică şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea este în vigoare de luni de la ora 14.00 până marți la ora 12.00.