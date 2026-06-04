Cerul s-a aprins în roșu deasupra Tibetului. Explicația unui fenomen extrem de rar

Fotografii spectaculoase realizate recent deasupra Tibetului au surprins unul dintre cele mai rare și mai puțin înțelese fenomene atmosferice de pe planetă: sprite-urile roșii.

Rare “red sprites” have been captured in the sky over Tibet in recent days — one of the rarest types of lightning on the planet. Unlike ordinary lightning that strikes downward from storm clouds to Earth, red sprites shoot upward, reaching the ionosphere. pic.twitter.com/mqISAB8Afb — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

Aceste explozii de lumină intensă apar deasupra furtunilor puternice și pot fi observate doar pentru câteva milisecunde, motiv pentru care sunt extrem de dificil de fotografiat.

Imaginile au atras atenția pasionaților de fenomene meteorologice și a cercetătorilor din întreaga lume. Astfel de apariții sunt rare chiar și în zonele unde condițiile favorabile sunt frecvente.

Fulgere care se îndreaptă spre spațiu

Fulgerele obișnuite coboară din nori către suprafața Pământului. Sprite-urile roșii se propagă în direcția opusă. Descărcările electrice urcă deasupra furtunilor și pot ajunge până în ionosferă, la zeci de kilometri altitudine.

Fenomenul se produce în mezosferă, o regiune a atmosferei situată mult deasupra norilor de furtună. Din cauza altitudinii mari și a duratei extrem de scurte, sprite-urile au rămas mult timp necunoscute oamenilor de știință.

Primele dovezi fotografice clare au fost obținute abia în ultimele decenii, odată cu dezvoltarea camerelor performante capabile să surprindă fenomene care durează doar fracțiuni de secundă.

De ce sunt atât de greu de observat

Sprite-urile roșii apar de obicei deasupra furtunilor foarte puternice. Sunt declanșate de descărcări electrice intense din interiorul norilor.

Lumina lor are adesea forme spectaculoase, asemănătoare unor meduze gigantice, unor coloane luminoase sau unor ramificații roșii care se întind pe zeci de kilometri în atmosferă.

Pentru că apar la altitudini foarte mari și durează doar câteva milisecunde, majoritatea oamenilor nu le observă cu ochiul liber, chiar dacă se află în apropierea unei furtuni.

Cercetătorii încearcă să descifreze misterul

Sprite-urile roșii fac parte dintr-o categorie mai largă de fenomene electrice tranzitorii din atmosfera superioară. Cercetarea lor ar putea oferi informații importante despre interacțiunea dintre furtuni, atmosferă și spațiul din apropierea Pământului.