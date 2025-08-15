Cum va fi vremea în București de Sfânta Maria  

Vineri, vremea va fi caniculară, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35…36 de grade.

Municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat.

Sâmbătă, vremea va fi călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului ce se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Vremea în țară, vineri

Vineri, valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul și sud-vestul țării.