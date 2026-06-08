Cum va fi vremea în România în următoarele 2 săptămâni? Prognoza ANM pe regiuni

Vremea în Banat

Potrivit ANM, până la jumătatea acestei săptămâni, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 29 și 31 de grade, iar valorile vor fi mai ridicate comparativ cu normele climatologice ale perioadei. În intervalul 11-15 iunie, temperaturile vor scădea ușor, iar mediile se vor situa la 25…26 de grade Celsius.

După data de 16 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice diurne va crește la 29…30 de grade, spre sfârșitul intervalului de referință (19-21 iunie). Temperaturile minime nu vor suferi mari modificări și se vor situa în jurul valorilor de 12-15 grade Celsius.

În schimb, în 11 și 12 iunie, vremea va fi instabilă, cu averse, posibil moderate cantitativ, apoi între

13 și 21 iunie, local și temporar vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și

ploi sub formă de aversă.

Vremea în Crișana

Până la mijlocul acestei săptămâni, temperaturile vor fi mai mari decât normalul termic al perioadei, acestea situându-se la valori cuprinse între 28 și 31 de grade. Ulterior, temperaturile vor scădea la 24…25 de grade în intervalul 11-15 iunie.

După data de 16 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice de peste zi va crește la 29…30 de grade. Media temperaturilor minime va fi cuprinsă pe tot parcursul celor două săptămâni în general între 12 și 14 grade.

Vremea va fi instabilă în 11 și 12 iunie, cu averse, posibil moderate cantitativ, apoi între

13 și 21 iunie, local și temporar vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și

ploi sub formă de aversă, informează ANM.

Vremea în Transilvania

Până în data de 10 iunie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade, apoi aceasta va scădea ușor, astfel încât în intervalul 11-16 iunie se va situa la medii de 22…24 de grade. După data de 17 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice diurne va crește la 26…27 de grade, spre sfârșitul intervalului de referință (19-21 iunie). Media temperaturilor minime nu va avea variații semnificative pe parcursul celor două săptămâni și va fi cuprinsă în general între 10 și 12 grade.

În 12 și 13 iunie vremea va fi instabilă, cu averse, posibil moderate cantitativ, apoi între 14 și 21 iunie, local și temporar vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de aversă.

Vremea în Maramureș

Și în Maramureș, temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei în prima parte a acestei săptămâni, ajungând la 27-30 de grade Celsius. Acestea vor scădea ulterior și se vor situa la valori medii de 22…24 de grade în intervalul 11-16 iunie. După data de 17 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice diurne va crește la 27…28 de grade.

Vremea va fi instabilă în jurul datei de 12 iunie, când vor fi averse, posibil moderate cantitativ, apoi între 13 și 21 iunie, local și temporar vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de aversă.

Vremea în Moldova

În Moldova, vremea se va încălzi până în data de 10 iunie, când media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 28 de grade (mai mare decât cea specifică perioadei). Cea mai caldă noapte va fi cea din 10 spre 11 iunie, media minimelor termice urmând să atingă 15…16 grade.

În intervalul 12 – 17 iunie, media maximelor termice va avea variații între 21 și 25 de grade, iar a minimelor între 11 și 13 grade. Ulterior, se va încălzi ușor și treptat.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, aproape în fiecare zi.

Vremea în Dobrogea

În intervalul 8 – 11 iunie, media maximelor termice va fi de 26…27 de grade. Urmează o perioadă de ușoară răcire, însă nu semnificativă, când media maximelor va tinde spre 23…24 de grade. În zilele care vor urma vremea va fi în general în încălzire treptată și ușoară, maximele termice urmând să atingă, din nou, în medie 25…27 de grade, iar minimele o medie de 15…17 grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, aproape în fiecare zi.

Vremea în Muntenia

În prima săptămână a intervalului menționat, temperaturile în regiune vor ajunge la 27-29 de grade Celsius. Va urma o zi cu o scădere de temperatură de 3…4 grade. În intervalul care va urma, maximele termice vor fi în creștere, astfel că media lor va urca spre 28…29 de grade în ultimele zile, iar minimele vor continua să scadă ușor până în 16 iunie (medie de 12…13 grade), apoi și acestea vor crește și vor avea o medie de 14…15 grade la finalul intervalului.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, aproape în fiecare zi, în unele zile local, în altele pe arii mai extinse.

Vremea în Oltenia

Până în data de 10 iunie, media temperaturilor maxime va fi de 30…31 de grade, apoi aceasta va scădea, astfel încât în intervalul 11-17 iunie se va situa între 25 și 27 de grade. După data de 17 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice maxime va urca la 30…31 de grade spre sfârșitul intervalului de prognoză (20-21 iunie).

Cu o probabilitate mai mare după data de 11 iunie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, aproape în fiecare zi.

Cum va fi vremea la munte

La munte, media maximelor termice va avea variații între 12 grade în intervalul 12-17 iunie și 21 de

grade în data de 10 iunie. Temperaturile minime se vor situa între 5 grade Celsius în perioada 13-17 iunie și 11 grade în noaptea de 10 spre 11 iunie.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, în fiecare zi (în unele zile local, în altele pe arii mai extinse).