Jumătate de ţară sub cod galben de caniculă. Maxime de 37 de grade

Joi (14 august) în Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în vestul şi sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Codul galben de caniculă este valabil între orele 12 şi 21.

Vineri (15 august) valul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi nord-vestice şi izolat în cele sudice şi sud-estice.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice şi sud-vestice.

Sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula şi disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării