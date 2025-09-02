Meteo ANM: Avertizare de caniculă și Cod galben în 19 județe și în Capitală

Sunt vizate județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea, Ilfov și Capitala.

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36…37 de grade.

Avertizarea este în vigoare miercuri între orele 12.00 și 21.00.

Marți, sunt sub avertizare Cod galben de caniculă, între orele 12.00 și 21.00, județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Ilfov și Capitala.