Prima pagină » Meteo » Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate

Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizări de ploi și descărcări electrice pentru mai multe județe.
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Laura Buciu
12 sept. 2025, 10:48, Știrile zilei

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, de vineri, de la ora 10 până sâmbătă, ora 2.

Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Totodată, a fost emisă și o avertizare cod galben de averse însemnate cantitativ pentru nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

Avertizarea este valabilă vineri, între orele 10 – 22 în județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, dar și regiuni din județele Argeș, Brașov și Covasna.

Sursa foto: meteoromania.ro

În nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.