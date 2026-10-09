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Prognoza meteo pe patru săptămâni. Ploi peste normal în sudul țării săptămâna viitoare

Temperaturile se vor menține în general în limitele normale pentru această perioadă, însă ploile vor fi mai abundente decât de obicei în regiunile extracarpatice, mai ales în sudul țării, potrivit prognozei pentru intervalul 12 octombrie - 9 noiembrie.
Prognoza meteo pe patru săptămâni. Ploi peste normal în sudul țării săptămâna viitoare
Foto: Hepta
Laura Buciu
09 oct. 2026, 07:54, Știrile zilei
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Săptămâna 12 – 19 octombrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice, iar în cele vestice și nord-vestice va fi deficitar.

Săptămâna 19 – 26 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 2 – 9 noiembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

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