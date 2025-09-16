Prognoză meteo pe patru săptămâni: Temperaturi peste normal și ploi puține la început de toamnă

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, realizată pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Pentru 15-22 septembrie, valorile termice vor fi ușor peste media climatologică în vest și sud-vest, iar în rest apropiate de normal.

Ploile vor fi puține în vest, sud și local în centru, dar ușor mai abundente în nord-est.

În 22-29 septembrie, temperaturile se vor menține peste normal în toată țara, iar regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

Săptămâna 29 septembrie- 6 octombrie aduce temperaturi apropiate de mediile climatologice, cu precipitații normale în est și ușor peste normal în rest.

Pentru intervalul 6-13 octombrie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de valorile specifice sezonului, cu ploi în limite normale în nord, est și local în centru, dar cu o ușoară tendință de deficit în sud-vest.