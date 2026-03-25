Prognoza meteo pentru București până pe 30 martie. Ploaie, vânt de 55 km/h și răcire bruscă din weekend

Prognoza meteo pentru București pentru intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, anunță o schimbare treptată a vremii, de la temperaturi de primăvară la ploi moderate și răcire accentuată.
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
25 mart. 2026, 10:33, Știrile zilei

Până vineri, 27 martie, ora 08:00, vremea va fi frumoasă în municipiul București, cu valori termice peste cele normale datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea sunt așteptate ușoare intensificări, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 18–19 grade, iar cea minimă de 4–5 grade.

Vineri, înnorări și averse din a doua parte a zilei

Vineri, 27 martie, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Înnorările se vor accentua treptat. Din a doua parte a zilei va ploua, cu averse moderate cantitativ. Vântul va avea intensificări în special în prima parte a zilei, cu viteze la rafală de 50–55 km/h. Temperatura maximă va fi de 15–16 grade, iar cea minimă de 5–7 grade.

Sâmbătă, răcire și ploi moderate

Sâmbătă, 28 martie, vremea se va răci. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 10–11 grade, iar cea minimă de 4–5 grade.

Duminică, cer înnorat și precipitații

În intervalul duminică, 29 martie, ora 09:00 – luni, 30 martie, ora 10:00, cerul va avea înnorări și va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 5–6 grade.

În intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică. Aceasta vizează intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ.

