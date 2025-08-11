România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe

Potrivit ANM, până marți, la ora 10:00, canicula continuă în mai multe județe din țară.

În acest interval, sunt prognozate valori termice extrem de ridicate, cu maxime care pot ajunge chiar și la peste 40 de grade.

De asemenea, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși, constant, pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale, caracterizate prin temperaturi crescute.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează că trebuie stat la umbră, iar expunerea prelungită la soare trebuie evitată.

„Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător! Evitați consumul băuturilor alcoolice, consumați fructe și legume proaspete. Nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile.Totodată, până la ora 18:00 este în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben de intensificări ale vântului. Evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și a elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate! Sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime și închideți toate ferestrele locuinţei şi altor categorii de construcţii”, potrivit IGSU.