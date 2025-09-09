China, lovită de vară extremă. Cel mai lung sezon ploios și recorduri istorice de căldură în același timp

Administraţia Meteorologică Naţională din China a anunţat marţi că nordul ţării a înregistrat cel mai lung sezon ploios din ultimele peste şase decenii, în timp ce la nivel naţional vara 2025 a fost cea mai călduroasă din 1961 până acum.

Ploile musonice au început cu o săptămână mai devreme decât în mod obişnuit, a precizat Huang Zhou, director adjunct al Administraţiei Meteorologice, într-o conferinţă de presă.

În acelaşi timp, China s-a confruntat cu temperaturi extreme: media naţională a fost de 22,3 grade Celsius, cu 1,1 grade peste normal şi egalând recordul atins în 2024.

Per total, au fost consemnate 13,7 zile de caniculă, cu aproape şase zile mai multe decât media pentru perioada iunie-august, scrie Reuters.

Fenomenul a fost generat de interacţiunea dintre un sistem subtropical de presiune ridicată, care aduce vreme caldă şi uscată, şi musonul est-asiatic, care a împins ploi torenţiale dinspre sud -estul Asiei.

Precipitaţiile au provocat sute de decese şi pagube de miliarde de dolari.

În doar o săptămână, la final de iulie, în districtele montane Huairou şi Miyun din Beijing a căzut cantitatea de precipitaţii aferentă unui an, declanşând inundaţii fulger care au devastat sate şi au ucis 44 de oameni, cel mai grav episod de acest tip după 2012.

Deşi nu publică statistici oficiale privind decesele provocate de caniculă, un raport din The Lancet estima că în 2022 valurile de căldură au cauzat 50.900 de decese în China, dublu faţă de 2021.