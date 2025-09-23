Peste 63.000 de europeni au murit din cauza căldurii în vara 2024

Italia este urmată de Spania cu 6.700 şi Germania cu 6.300, conform unui studiu publicat în revista Nature Medicine.

Cifra totală de 63.000 de decese la nivel european reprezintă o creştere de 23,6% faţă de 2023, când au fost înregistrate aproape 51.000 de cazuri.

Totuşi, numărul este cu 8,1% mai mic decât în 2022, când au fost aproximativ 68.000 de decese.

Cercetătorii de la Institutul pentru Sănătate Globală din Barcelona au analizat 654 de regiuni din 32 de ţări europene, folosind pentru prima dată date zilnice în loc de cele săptămânale, care s-au dovedit mai precise.

Femeile şi persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului. Decesele în rândul femeilor au fost cu 46,7% mai multe decât la bărbaţi, iar la persoanele peste 75 de ani cifra a fost cu 323% mai mare decât la celelalte grupe de vârstă.

Deşi Italia are cele mai multe decese în cifre absolute, Grecia conduce la rata mortalităţii cu 574 decese la un milion de locuitori, urmată de Bulgaria (530) şi Serbia (379). Italia ocupă locul cinci cu 323 de decese la un milion.

Europa se încălzeşte cu viteză dublă faţă de media globală, bazinul mediteranean şi regiunile sud-estice fiind cele mai afectate.