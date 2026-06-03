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„Super El Niño” ar putea provoca fenomene meteo extreme

Un nou episod extrem al fenomenului climatic El Niño, supranumit de unii specialiști „Godzilla”, ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din istoria măsurătorilor moderne și ar putea influența vremea la nivel global până în 2027.
„Super El Niño” ar putea provoca fenomene meteo extreme
Andreea Tobias
03 iun. 2026, 07:16, Știrile zilei
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Experții avertizează că un „Super El Niño” ar putea amplifica fenomenele meteorologice extreme, de la valuri de căldură și secete severe până la inundații și furtuni puternice.

Potrivit experților, probabilitatea unui nou episod El Niño este foarte mare, scrie Mirror. Temperaturile neobișnuit de mari ale oceanelor amplifică îngrijorările privind impactul asupra climei globale. Fenomenul ar putea influența circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor pe continente întregi.

Ce este, de fapt, El Niño

El Niño reprezintă faza caldă a ciclului climatic ENSO (El Niño – Oscilația Sudică). E un fenomen natural care apare în Oceanul Pacific ecuatorial. În timpul unui episod El Niño, apele de suprafață din Pacific se încălzesc peste valorile normale. Modifică circulația atmosferică și influențează vremea la scară planetară.

Deși fenomenul se formează în Pacific, efectele sale nu rămân limitate la această regiune. Schimbările produse în circulația aerului și a oceanelor pot afecta precipitațiile, temperaturile și intensitatea fenomenelor extreme în numeroase zone ale lumii.

De ce este numit „Godzilla”

Porecla „Godzilla” este folosită pentru a descrie episoadele excepțional de puternice ale fenomenului El Niño.

Cercetătorii compară actualele semnale climatice cu unele dintre cele mai intense evenimente înregistrate în ultimele aproape 150 de ani, inclusiv cele care au provocat perturbări majore la nivel global.

Unii climatologi avertizează că următorul episod ar putea depăși în intensitate multe dintre manifestările recente. Asta pe fondul încălzirii globale și al temperaturilor record înregistrate în oceane.

Ce efecte ar putea avea asupra lumii

Specialiștii spun că El Niño produce de regulă o redistribuire a precipitațiilor și a temperaturilor pe glob.

În unele regiuni cresc riscurile de inundații și furtuni puternice, în timp ce altele se confruntă cu secetă accentuată și incendii de vegetație.

Experții atrag atenția că efectele nu sunt identice în fiecare an și diferă de la o regiune la alta, însă tendința generală este aceea de amplificare a extremelor meteorologice. Într-o lume deja afectată de schimbările climatice, aceste episoade pot deveni și mai severe.

Profesorul Richard Allan, specialist în științe climatice, avertizează că reorganizarea căldurii stocate în oceane poate genera condiții neobișnuit de calde, umede sau uscate în diferite zone ale planetei.

Potrivit acestuia, efectele ar putea continua până la începutul anului 2027.

O amenințare într-un climat deja încălzit

Oamenii de știință subliniază că impactul unui El Niño puternic este amplificat de încălzirea globală provocată de activitatea umană. Temperaturile mai ridicate ale atmosferei permit acumularea unei cantități mai mari de vapori de apă, ceea ce poate intensifica atât episoadele de ploi torențiale, cât și perioadele de secetă.

Meteorologul Jeff Berardelli avertiza recent că unele dintre regiunile cele mai afectate ar putea experimenta fenomene meteorologice de o intensitate rar întâlnită în epoca modernă.

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