Un nou record negativ. Copernicus: Planeta a înregistrat a doua cea mai caldă lună mai din istorie în acest an

Schimbările climatice sunt din ce în ce mai proeminente. Potrivit serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) al Uniunii Europene, luna mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună mai de când se fac măsurători, pe fondul fenomenului meteorologic El Niño.

Informația vine în contextul în care în țări din vestul Europei, precum Franța, Portugalia și Marea Britanie, temperaturile au atins niveluri record, relatează Reuters.

„Luna mai 2026 a fost a doua cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată la nivel global, prelungind perioada de căldură excepțională la nivel mondial, cu temperaturi aproape record atât în atmosferă, cât și în ocean. În Europa, un val de căldură neobișnuit de timpuriu și intens demonstrează cât de repede fenomenele climatice extreme devin noua normalitate, mai degrabă decât o excepție”, a spus Samantha Burgess, coordonator strategic pentru climă la ECMWF.

Serviciul Copernicus mai arată că temperatura medie globală din luna trecută a fost cu 1,42 grade Celsius peste media din perioada preindustrială a secolului al XIX-lea.

Fenomenul El Niño va alimenta vremea extremă în lunile următoare

În luna mai 2026 s-au înregistrat temperaturi foarte ridicate ale suprafeței mării în Pacificul tropical, pe măsură ce Pacificul ecuatorial își continuă tranziția către condițiile El Niño. Potrivit Copernicus, acest fenomen meteorologic apare în mod natural la fiecare doi până la șapte ani, când alizeele care slăbesc duc la încălzirea apelor din estul Pacificului. Ce se întâmplă mai exact – temperaturile globale cresc, iar precipitațiile sunt neregulate, ceea ce înseamnă secetă în unele regiuni și ploi abundente în altele.

Conform măsurătorilor efectuate din 1940 și până în prezent, cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată a fost în 2024.