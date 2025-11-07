Vânt puternic și ploi abundente în weekend: Rafale de 80 km/h în munți

Meteorologii au emis o informare valabilă de vineri, ora 10, până duminică la aceeași oră.

În Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități însemnate de apă, local de 25…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70…80 km/h pe creste, precum și în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50..60 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

De asemenea, o avertizare de tip cod galben anunță, pentru intervalul vineri, ora 10 – duminică, ora 10, ploi puternice în județele Mehedinți și Gorj, mai ales la munte. Va ploua și se vor acumula cantități de 60…80 l/mp.