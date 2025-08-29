Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă

Zona de vest a ţării va fi acoperită de o masă de aer rece, în timp ce în sud-est sunt aşteptate temeraturi caniculare.

„Finalul verii, aşa cum ne-am obişnuit, de altfel pe tot parcursul acestei verii, aduce şi fenomene de instabilitate de măsură ce masa de aer cald pentru scurtă vreme este înlocuită de o masă de aer mai rece la început în partea de vest a ţării, acolo unde îşi vor face apariţia primele precipitaţii începând chiar de mâine, 15-25 de litri pe metru pătrat, condiţii de grindină, vijelii şi scăderea regimului de temperaturi în partea de vest până la 27 de grade, cel mult. În sud-est vorbim deja de temperaturi peste pragul unei zile de caniculă”, a spus directorul AMN la Antena3.

Însă ziua de duminică aduce o scădere în cea mai mare parte a ţării a valorilor de temperaturi 23-33 de grade, dar şi pe intervale scurte de timp, cantităţi de apă care pot să cumuleze 25-30 de litri pe metru pătrat, vijelii de asemenea şi posibil condiţii de grindină.

Toamna va debuta cu o vreme în ameliorare semnificativă din perspectiva regimului de temperaturi, aşa cum menţionam, 25-32 de grade, dar şi din perspectiva condiţiilor de stabilitate.