Prima pagină » Meteo » Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă

Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă

Fenomenele de instabilitate care au caracterizat întreaga vară vor continua până la fianlul sezonului. Toamna începe cu temperaturi plăcute, anunţă meteorologii.
Vara se încheie cu vreme instabilă. Toamna începe cu vreme frumoasă
Laurențiu Marinov
29 aug. 2025, 15:16, Știrile zilei

Zona de vest a ţării va fi acoperită de o masă de aer rece, în timp ce în sud-est sunt aşteptate temeraturi caniculare.

„Finalul verii, aşa cum ne-am obişnuit, de altfel pe tot parcursul acestei verii, aduce şi fenomene de instabilitate de măsură ce masa de aer cald pentru scurtă vreme este înlocuită de o masă de aer mai rece la început în partea de vest a ţării, acolo unde îşi vor face apariţia primele precipitaţii începând chiar de mâine, 15-25 de litri pe metru pătrat, condiţii de grindină, vijelii şi scăderea regimului de temperaturi în partea de vest până la 27 de grade, cel mult. În sud-est vorbim deja de temperaturi peste pragul unei zile de caniculă”, a spus directorul AMN la Antena3.

Însă ziua de duminică aduce o scădere în cea mai mare parte a ţării a valorilor de temperaturi 23-33 de grade, dar şi pe intervale scurte de timp, cantităţi de apă care pot să cumuleze 25-30 de litri pe metru pătrat, vijelii de asemenea şi posibil condiţii de grindină.

Toamna va debuta cu o vreme în ameliorare semnificativă din perspectiva regimului de temperaturi, aşa cum menţionam, 25-32 de grade, dar şi din perspectiva condiţiilor de stabilitate.