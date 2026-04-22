Vremea în București în până vineri: frig, ploi slabe și vânt cu rafale de până la 50 km/h

Prognoza meteo ANM pentru București anunță două zile cu caracter diferit. Miercuri, 22 aprilie, vremea va fi rece, cu ploi slabe și maxime de doar 13-15 grade. Joi, 23 aprilie, temperatura urcă spre 18-19 grade, dar vântul se intensifică cu rafale de 45-50 km/h.
Vremea în București în până vineri: frig, ploi slabe și vânt cu rafale de până la 50 km/h
Andreea Tobias
22 apr. 2026, 10:21, Știrile zilei

ANM a emis o informare meteorologică pentru București, valabilă între 22 aprilie, ora 10:00, și 24 aprilie, ora 10:00. Vremea în București se anunță rece. Vor fi intensificări ale vântului.

Vremea în București, miercuri, 22 aprilie: frig și ploi slabe

Vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, cu condiții de ploaie slabă pe parcursul zilei.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13-15 grade, iar minima nocturnă va coborî la 2-5 grade.

Joi, 23 aprilie: mai cald, dar cu vânt puternic

Vremea revine la normal termic. Cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative.

Vântul se intensifică pe parcursul zilei, cu viteze de 45-50 km/h. Noaptea, intensitatea scade și vântul revine la slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 18-19 grade, iar minima de 4-7 grade.

