PFA sau SRL? Diferențele în modul de retragere a banilor și în obligațiile fiscale – Pastila Financiară by Mediafax

Într-o nouă ediție a Pastilei Financiare, Adrian Artene și Alex Chirilă au vorbit despre cea mai bună alegere între PFA și SRL atunci când românii decid să pornească pe cont propriu. Diferența nu este doar pe hârtie, ci și în buzunar, iar Alex Chirilă explică aceste diferențe.

„PFA-ul poate face cash-out mai ușor personal. Deci, practic, pot muta mai ușor banii din PFA în persoană fizică. Am acces mai ușor la bani. În cazul SRL-ului (pot „scoate” banii – n.r.) de cele mai multe ori sub formă de dividende, unde și aici am reguli pentru că pot extrage dividende o singură dată la trei luni prin depunerea unui bilanț intermediar. Asta înseamnă că procedura de a scoate bani din SRL în buzunarul antreprenorului este puțin mai sofisticat decât în cazul PFA-ului”, a afirmat Alex Chirilă în cadrul ediției Pastila Financiară de astăzi, 9 septembrie.

Acesta atrage atenția și asupra unei „reguli de aur”: „buzunarul firmei este al firmei, iar buzunarul antreprenorului este al antreprenorului”.

PFA sau SRL, în funcție de intențiile antreprenorului

Alex Chirilă a detaliat și care este cea mai bună alegere dintre PFA și SRL, în funcție de intenția pe care o avem atunci când pornim pe acest drum.

„Decizia depinde și de marja de profit. Pentru marjă mică și volum mare, SRL-ul este recomandat, în timp ce pentru activități ocazionale și venituri mai reduse, PFA-ul poate fi suficient”, a spus acesta în cadrul emisiunii.

În acest sens, plafoanele pentru contribuțiile CAS și CASS sunt un factor important:

Sub 44.400 lei anual, PFA-ul nu are obligația plății CAS;

Între 44.400 și 88.800 lei, contribuția se calculează la 12 salarii minime (11.100 lei pe an);

Peste 88.800 lei, CAS se calculează la 24 salarii minime (22.200 lei pe an).

