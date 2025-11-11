90% dintre români ar trebui să meargă la închisoare – părerea lui Stelian Ion (USR) în cazul Oana Gheorghiu

CSM are o atitudine țâfnoasă și face un șantaj la adresa Guvernului, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției.

Consiliul Superior al Magistraturii a făcut o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de incitare la ură, violență sau discriminare.

Ea afirmase la Digi24 că sistemul pensiilor speciale este comparabil cu un Caritas și că banii respectivi ar putea proveni „de la gura unui copil flămând sau din bugetul unui spital fără medicamente”.

Stelian Ion critică demersul CSM în cazul Gheorghiu: „Este un demers neserios, din punctul meu de vedere, cel puțin juridic. Dacă ne uităm la articolul 369, incitarea la ură, violență, vedem că nu se încadrează pe nici o variantă a acestei reglementări. Pe de altă parte, este o chestiune pe care o gândesc cred că 90% dintre români ce a exprimat doamna vicepremier Oana Gheorghiu. Și atunci, te gândești că de la cel mai înalt nivel al Justiției, de la forul suprem, care garantează independența Justiției (…), dacă pleacă această idee că toți cei care gândesc și exprimă astfel de propoziții ar trebui să meargă la închisoare, avem o mare problemă. Adică 90% dintre români ar trebui să meargă la închisoare, pentru că îndrăznesc să rostească niște cuvinte care nu convin unor doamne sau domni de pe acolo. E foarte grav și e o linie roșie depășită”.

O formă inadmisibilă de presiune și de șantaj la adresa Executivului și a Parlamentului

Deputatul USR consideră că „e o formă inadmisibilă de presiune și de șantaj la adresa Executivului și a Parlamentului, până la urmă, în sensul în care dacă îndrăzniți să continuați cu propunerile acestea legislative, care ar lua chiar și un leu din pensia noastră, probabil că veți avea mari probleme cu justiția”.

Stelian Ion spune că subiectul poate fi privit și într-o cheie politică: „Doamna Gheorghiu este unul dintre cei mai apreciați români, cred, la ora actuală, prin faptele sale concrete (…), faptul că a fost în stare să construiască un spital și lumea a apreciat foarte mult. Această mișcare făcută de domnul Bolojan, în sensul de a o lua aproape și a-i oferi o funcție în Guvern nu a fost pe placul multora și cred că e un atac indirect la această mișcare”.

Problematică este atitudinea țâfnoasă

Fostul ministru al Justiției acuză CSM de țâfnă: „Ne uităm la declarațiile doamnei Gheorghiu. Ce a spus așa de grav? A spus ceea ce gândesc foarte mulți români, a spus ceea ce este de bun simț (…). Sunt foarte sensibili domnii și doamnele de la CSM (…). Declarația în sine nu cred că este atât de problematică. Problematică este atitudinea țâfnoasă, din punctul meu de vedere, cu totul exagerată, a CSM”.